Юран об успехах «Пари НН»: Всегда хочется большего

Главный тренервысказался о турнирном положении своей команды после 18-и туров российской Премьер-лиги.

«Когда ты уходишь в десятке в отпуск, и понятное настроение, и руководство довольное, и болельщики. Поэтому всегда хочется большего. Немножко виртуальных всё равно, если брать в совокупности возможностей команды. Ну, я имею в виду финансовых. Всегда зависит от финансов в любом случае.

Но всё равно парни молодцы. Они слышат, слушают, выполняют, потому что однозначно сказал, есть две дороги», — сказал Юран в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе после 18-и туров. В следующем матче Премьер-лиги команда Сергея Юрана сыграет против «Факела» 3-го марта.