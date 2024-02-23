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    Юран об успехах «Пари НН»: Всегда хочется большего

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о турнирном положении своей команды после 18-и туров российской Премьер-лиги.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Когда ты уходишь в десятке в отпуск, и понятное настроение, и руководство довольное, и болельщики. Поэтому всегда хочется большего. Немножко виртуальных всё равно, если брать в совокупности возможностей команды. Ну, я имею в виду финансовых. Всегда зависит от финансов в любом случае.

    Но всё равно парни молодцы. Они слышат, слушают, выполняют, потому что однозначно сказал, есть две дороги», — сказал Юран в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

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    • «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе после 18-и туров. В следующем матче Премьер-лиги команда Сергея Юрана сыграет против «Факела» 3-го марта.

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