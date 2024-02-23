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    «Арсенал» — «Ньюкасл». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»

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    «Арсенал»
    В заключительном матче дня 26-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» оформил 55 очков в 25-ти матчах и на данный момент идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Канониры» одержали 17 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 58:22.

    Во вторник, 20 февраля «Арсенал» отправился на выезде в Португалию, чтобы сыграть с «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Лондонцы показали не самую выдающуюся игру, ни разу не пробив в створ, и проиграли в самой концовке (0:1).

    Что касается АПЛ, то в последних матчах команды Микеля Артеты была неудержима. «Арсенал» выиграл в пяти встречах кряду, а в двух крайних турах оформил победы с общим счетом 11:0. Сначала лондонцы разгромили «Вест Хэм» (6:0), а затем не оставили шансов «Бёрнли» (5:0).

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    «Ньюкасл»

    Подопечные Эдди Хау идут на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 25-ти матчах. На счету «Ньюкасла» 11 побед, 4 ничьи и 10 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 53:41.

    «Сороки» не проиграли ни в одном из четырех последних матчах АПЛ. «Ньюкасл» набрал в них 8 очков при двух победах и двух ничьих. При этом команда результативно проявила себя в атаке, забив в совокупности 12 мячей.

    В крайнем туре чемпионата команда Хау принимала «Борнмут». Хозяева поля дважды уступали по ходу встречи, но все же смогли заработать одно очко в самой концовке, забив в компенсированное время (2:2).

    Личные встречи

    Матч первого круга текущего сезона АПЛ завершился минимальной победой «Ньюкасла» (1:0). Всего в 10-ти последних встречах на счету «Арсенала» 7 побед, «сороки» праздновали успех в 2-х случаях и один раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» с коэффициентом 1.87.

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