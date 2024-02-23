Алип: В «Зените» подкалывали после слухов о «Реале» и «МЮ»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстанапрокомментировал информацию о том, что им интересовались «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

«Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока еще есть куда расти.

Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за "Зенитом".

Я не обижен на людей, которые распространяют эту информацию. Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов.

В команде меня подкалывали из-за этого, но еще раньше, когда всё только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.

Сам я сейчас слежу за "Жироной" и "Байером" — настоящие сенсации и сделали шаг вперед. В Лиге чемпионов смотрю в основном на Реал», — приводит слова Алипа «Чемпионат».

В текущем сезоне Алип провел в чемпионате России 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.