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    Алип: В «Зените» подкалывали после слухов о «Реале» и «МЮ»

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    Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип прокомментировал информацию о том, что им интересовались «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    «Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока еще есть куда расти.

    Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за "Зенитом".

    Я не обижен на людей, которые распространяют эту информацию. Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов.

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    • В команде меня подкалывали из-за этого, но еще раньше, когда всё только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.

    Сам я сейчас слежу за "Жироной" и "Байером" — настоящие сенсации и сделали шаг вперед. В Лиге чемпионов смотрю в основном на Реал», — приводит слова Алипа «Чемпионат».

    В текущем сезоне Алип провел в чемпионате России 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

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