ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерСвентек повторила рекорд Серены, Синнер поднялся в топ-3, а у Алькараса очередной провал
  • 12:41
    • Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
  • 15:16
    • Гамшик войдет в штаб нового главного тренера «Наполи»
  • 15:02
    • В «Реал Сосьедаде» рассказали о прогрессе Захаряна
  • 14:16
    • Павлюченкова успешно стартовала на крупном турнире в Дубае
  • 13:34
    • «Марсель» решил уволить Гаттузо
    Все новости спорта

    Семак: Алип играл надежнее Ренана, он очень хорош в борьбе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прогрессе в игре защитника Нуралы Алипа.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Он выиграл конкуренцию у Роберта Ренана. Это два защитника, которые могли сыграть вместе, но по большей части боролись за одну позицию. Нуралы играл надежнее Роберта. Его сильные качества — скорость и борьба. В этих элементах он очень хорош.

    Его прогресс, на мой взгляд, связан с тем, что Нуралы хорошо учится, набирает хорошую форму. Плюс приобрел опыт и освоил те требования, которые есть в команде.

  • Бразильский журналист: Многие соглашаются играть за «Зенит» из-за большущей зарплаты
  • Читайте по теме

    • Какие‑то помарки тоже существуют, но в целом то, как Алип выглядел в первой части сезона и как смотрится сейчас в матчах на сборах, не может не радовать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Алип провел в чемпионате России 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Жирона» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Ак Барс» замахнется на 2 очка в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Динамо» расширит свой беспроигрышный ряд?
  • «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры