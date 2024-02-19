Семак: Алип играл надежнее Ренана, он очень хорош в борьбе

Главный тренер «Зенита»высказался о прогрессе в игре защитника

«Он выиграл конкуренцию у Роберта Ренана. Это два защитника, которые могли сыграть вместе, но по большей части боролись за одну позицию. Нуралы играл надежнее Роберта. Его сильные качества — скорость и борьба. В этих элементах он очень хорош.

Его прогресс, на мой взгляд, связан с тем, что Нуралы хорошо учится, набирает хорошую форму. Плюс приобрел опыт и освоил те требования, которые есть в команде.

Какие‑то помарки тоже существуют, но в целом то, как Алип выглядел в первой части сезона и как смотрится сейчас в матчах на сборах, не может не радовать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В текущем сезоне Алип провел в чемпионате России 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Календарь и таблица РПЛ

В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.