Бразильский журналист: Многие соглашаются играть за «Зенит» из-за большущей зарплаты

Бразильский журналистрассказал, почему многие футболисты соглашаются играть задаже без возможности выступать в еврокубках.

«Большинство футболистов родом из бедных слоёв населения. Чтобы стать профессионалом им приходится через многое пройти, но это их шанс помочь семье, которой не хватает на жизнь.

Понятно, что есть исключения, но в целом так. Известность, большой контракт, помощь родным — это то, о чем привыкли думать начинающие футболисты в Бразилии.

В первую очередь все хотят попасть в Европу, в какую-то известную команду. Африка действительно вызывает ноль интереса. К МЛС сейчас стало побольше внимания. Огромный поток в сторону Азии: Япония, Тайланд, Китай, Катар, Саудовская Аравия.

Что касается вашей страны, то подход примерно такой: "Я играю в Бразилии. Есть вариант поехать в Россию. 'Зенит' — большой клуб. Даже без участия в еврокубках есть шанс засветиться и попасть в другие европейские клубы, если действительно получится себя проявить". Ход мысли примерно такой. Ну и большущая зарплата, само собой, является важным фактором», — приводит слова Рофмана «Чемпионат».

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.