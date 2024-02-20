Экс-игрок «Спартака» о Карпине: Его я обожаю, он особенный

Бывший футболиствысказался о работе с бывшим главным тренером «красно-белых»

«Я ведь почти не работал с российскими тренерами. Ну, был Валерий Карпин. Его я обожаю. Он особенный. Он же сейчас сборную тренирует. Карпин говорил мне, когда я уйду, ты станешь тренером. Я думаю, если бы я остался в "Спартаке" подольше, это и правда могло бы произойти

Как личностью я им восхищаюсь. Он всегда уверен в том, что делает, что говорит. Восторгаюсь его манерой общаться. Он прирожденный победитель», — сказал Алекс в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, что Алекс выступал за «Спартак» в период с 2009 по 2011-й год. Карпин возглавлял «красно-белых» с того же 2009-го года до 2012-го.