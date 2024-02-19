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    Семак: Педро выглядит даже лучше, чем мы предполагали

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его приятно удивил уровень игры бразильского нападающего Педро.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Педро присоединился к «Зениту» в январе 2024 года. До этого 18-летний футболист выступал за «Коринтианс».

    «Педро пока выглядит даже лучше, чем мы предполагали, исходя из тех соображений, что он получал не так много игровой практики в "Коринтиансе".

    Игрок молодой, поэтому вопрос адаптации, привыкания к нашей игре, к команде, как казалось изначально, требовал больше времени.

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    • С другой стороны, хоть нынешнее состояние Педро нас радует, мы прекрасно понимаем, что в таком возрасте возможны любые эмоциональные колебания. Особенно по приезде в Россию. Поэтому готовы к тому, что какие‑то спады у Педро будут. Но он, безусловно, игрок очень хорошего уровня, с хорошей перспективой», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

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