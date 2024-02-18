Сегодня в 19:30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Лутоном». За ходом встречи 25-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Лутон»

Новички чемпионата Англии продолжают бороться за выживание в текущем сезоне. «Лутон» идет на 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков в 23-х матчах. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко, но у команды есть еще матч в запасе.

«Шляпники» одержали 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:45.

В крайнем туре АПЛ «Лутон» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Это поражение прервало беспроигрышную серию «Лутона», которая до этого насчитывала 6 матчей.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» на данный момент занимают шестую строчку в турнирной таблице. На счету «Манчестер Юнайтед» 41 очко в 24-х матчах: 13 побед, 2 ничьи и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 33:33.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает шесть матчей кряду. За этот отрезок подопечные Эрика тен Хага одержали 5 побед и один раз сыграли вничью. Положительным моментом также стал выход в 1/8 финала Кубка Англии после удачной игры с «Ньюпортом» (4:2).

В трех крайних турах «Манчестер Юнайтед» забил 9 голов, пропустив при этом 4 раза в свои ворота. Были одержаны победы на такими командами, как «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0) и «Астон Вилла» (2:1).

Личные встречи

В первом круге «Манчестер Юнайтед» дома с минимальным счетом обыграл своего соперника (1:0). Всего в 8-ми очных матчах на счету манкунианцев 7 побед, один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.39.