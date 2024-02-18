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    «Лутон» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 25-го тура АПЛ между «Лутоном» и «Манчестер Юнайтед»

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    «Лутон» — «Манчестер Юнайтед»
    Сегодня в 19:30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Лутоном». За ходом встречи 25-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Лутон»

    Новички чемпионата Англии продолжают бороться за выживание в текущем сезоне. «Лутон» идет на 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков в 23-х матчах. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко, но у команды есть еще матч в запасе.

    «Шляпники» одержали 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:45.

    В крайнем туре АПЛ «Лутон» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Это поражение прервало беспроигрышную серию «Лутона», которая до этого насчитывала 6 матчей.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» на данный момент занимают шестую строчку в турнирной таблице. На счету «Манчестер Юнайтед» 41 очко в 24-х матчах: 13 побед, 2 ничьи и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 33:33.

    «Манчестер Юнайтед» не проигрывает шесть матчей кряду. За этот отрезок подопечные Эрика тен Хага одержали 5 побед и один раз сыграли вничью. Положительным моментом также стал выход в 1/8 финала Кубка Англии после удачной игры с «Ньюпортом» (4:2).

    В трех крайних турах «Манчестер Юнайтед» забил 9 голов, пропустив при этом 4 раза в свои ворота. Были одержаны победы на такими командами, как «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0) и «Астон Вилла» (2:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Манчестер Юнайтед» дома с минимальным счетом обыграл своего соперника (1:0). Всего в 8-ми очных матчах на счету манкунианцев 7 побед, один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.39.

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