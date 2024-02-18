«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Лутон Таун» в 25-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 19:30 мск. «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 17-е место после 23 сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков. Отрыв от «Эвертона», который находится на 18-й строчке, составляет лишь одно очко.

Последние матчи: в прошлом туре команда Роба Эдвардса проиграла на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Коэффициенты матча Лутон Таун — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 4.104.151.80Бонус$9500

Это стало сюрпризом на фоне недавних результатов «Лутона», особенно это касается встречи с «Ньюкаслом», которая завершилась вничью 4:4.

Кроме того, в конце января «Лутон» выиграл у «Эвертона» в Кубке Англии и разгромил «Брайтон» (4:0) в рамках АПЛ.

Не сыграют: Мэрвелоус Накамба, Том Том Локьер, Мадс Андерсен и Даики Хашиока.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: несмотря на не самое выгодное турнирное положение и поражение в предыдущем матче, можно сказать, что «Лутон» сейчас на ходу.

На поле этой команды потеряли очки «Ливерпуль», «Брайтон» и «Ньюкасл», а «Арсенал» пропустил здесь три мяча. Очевидно, что «Лутон» готов к борье за выживание.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке, набрав в 24 матчах 41 очко.

«Красные дьяволы» отстают от идущего четвертым «Тоттенхэма» на шесть очков. Похоже, они снова вернулись в борьбу за путевки в Лигу чемпионов.

Последние матчи: как раз в тот момент, когда британские СМИ снова начали уничтожать Эрика тен Хага, команда неожиданно пришла в себя.

В прошлом туре «МЮ» одержал важнейшую выездную победу над «Астон Виллой» (2:1), а перед этим — над «Вест Хэмом».

Беспроигрышная серия «МЮ» составляет уже шесть матчей. И самое главное — на этом отрезке у них пять побед.

Не сыграют: предстоящий матч пропустят Антони Марсьяль, Тайрелл Маласия, Мэйсон Маунт и Лисандро Мартинес. Под вопросом участие в игре Аарона Уан-Биссаки и Люка Шоу.

Состояние команды: пожалуй, именно сейчас «МЮ» проводит лучший отрезок в сезоне. Наконец-то начал забивать Расмус Хейлунн, в активе которого пять мячей в пяти предыдущих матчах.

Камерунский вратарь Андре Онана в последнее время тоже играет значительно лучше. «МЮ» добился существенного игрового прогресса за последние несколько месяцев.

Статистика для ставок

В последних шести матча «МЮ» в рамках АПЛ был пробит тотал больше 2,5

«МЮ» забил 17 мячей в шести предыдущих матчах

«Лутон Таун» потерпел лишь два поражения в десяти последних матчах. На этом отрезке команда Эдвардса ни разу не забила только в одной игре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Лутон Таун» в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «МЮ» — за 1.81.

Прогноз: «Лутон» действительно здорово освоился в АПЛ, о чем свидетельствует в том числе рядо бодрых матчей против топ-клубов. Однако нельзя не признать, что «МЮ» наконец-то нашел свою игру, команда тен Хага наконец-то почувствовала уверенность в своих силах. Скорее всего, фаворит заберет три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» + тотал матча больше 1,5 за 2.05.

И вполне вероятно, что у обороны хозяев в этом матче будут проблемы и в первом тайме, и после перерыва.

Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 2.39.