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    Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Пари НН»

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в ближайшее время покинет команду.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    По информации «Матч ТВ», Кучаев перейдет на правах аренды в «Пари НН».

    Клубы в данный момент согласовывают детали сделки. Действующий контракт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до конца сезона‑2023/2024, поэтому по истечении аренды он получит статус свободного агента.

    Каких‑либо приоритетных опций в арендном соглашении не предусмотрено.

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    • В текущем сезоне Кучаев провел в чемпионате России 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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