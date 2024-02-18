Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Пари НН»

Полузащитник ЦСКАв ближайшее время покинет команду.

По информации «Матч ТВ», Кучаев перейдет на правах аренды в «Пари НН».

Клубы в данный момент согласовывают детали сделки. Действующий контракт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до конца сезона‑2023/2024, поэтому по истечении аренды он получит статус свободного агента.

Каких‑либо приоритетных опций в арендном соглашении не предусмотрено.

В текущем сезоне Кучаев провел в чемпионате России 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.