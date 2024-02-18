Хаверц о предстоящем матче с «Порту»: Надеюсь, что мы одержим победу

Кай Хаверц Фото: globallookpress.com
«С этим стадионом связаны мои приятные воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Я с нетерпением жду возможности снова побывать там.
Играть там всегда крайне тяжело, но я действительно с нетерпением жду матча и надеюсь, что мы одержим победу», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Арсенала».
«Канониры» сыграют против «Порту» 21-го февраля на «Драгау».
Напомним, что в 2021-м году Кай Хаверц в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира команда выступала против «Манчестер Сити» (1:0) на домашнем стадионе «Порту», а победный гол в том матчем забил все тот же Хаверц.