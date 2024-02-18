«Бохум»- «Бавария»: счет матча 3:2 (2:1), обзор голов

неожиданно победилсо счетом 3:2 в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

На 14-й минуте Джамал Мусиала вывел мюнхенцев вперед после передачи Леона Горецки.

На 38-й минуте японский нападающий Такума Асано сравнял счет после передачи капитана Антони Лосилья.

На исходе первого тайма Кевен Шлоттербек головой после углового вывел «Бохум» вперед.

На 78-й минуте за две желтые карточки был удален защитник гостей Дайо Упамекано.

В большинстве хозяева забили третий гол с пенальти, который уверенно реализовал Кевин Штогер.

«Бавария» смогла отыграть лишь один мяч после точного удара Гарри Кейна с передачи Матиса Теля.

Футбол. Германия. Бундеслига Бохум — Бавария 3:2 Голы: 0:1 Джамал Мусиала (14'), 1:1 Такума Асано (38'), 2:1 Кевен Шлоттербек (44'), 3:1 Кевин Штёгер (пенальти) (78'), 3:2 Гарри Кейн (87') Бохум: Мануэль Риман, Иван Ордец, Кевен Шлоттербек, Бернардо, Такума Асано (Филипп Фёрстер, 89'), Энтони Лосийя, Кевин Штёгер, Эрхан Машович, Мориц Брошински, Tim Oermann (Кристиан Гамбоа, 46'), Christopher Antwi-Adjei (Moritz-Broni Kwarteng, 79') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих (Bryan Zaragoza, 63'), Рафаэл Геррейру (Эрик Дайер, 79'), Ким Мин Джэ, Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи (Деотшанкюль Юпамекано, 32'), Джамал Мусиала, Леон Горецка, Гарри Кейн, Эрик Максим Шупо-Мотинг (Лерой Зане, 63'), Томас Мюллер (Матис Тель, 79') Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (39'), Бернардо (45'), Энтони Лосийя (45 + 6'), Леон Горецка (50'), Ким Мин Джэ (59'), Деотшанкюль Юпамекано (77')

В следующем туре «Бохум» будет гостить у «Боруссии» Мх.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» на своем поле сыграет с «Лейпцигом».