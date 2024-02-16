Гаттузо после матча с «Шахтером»: За 30 лет в футболе не видел ничего подобного

Главный тренер «Марселя»прокомментировал ничью с(2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтер» ушел от поражения благодаря голу на 93-й минуте.

«Почему мы не можем удержать результат? Не знаю, не могу сказать. За 30 лет работы в футболе я никогда не видел ничего подобного. У меня такое впечатление, что сегодняшний вечер стал своего рода отражением всего сезона. Я никогда не видел ничего подобного.

Несколько дней назад мы говорили о том, что будем играть с тремя, четырьмя или пятью футболистами сзади, но дело не в этом.

Со мной как с тренером такого не случалось, может быть, со мной как с игроком случалось, но как тренер я могу вас заверить, что со мной такого не случалось за более чем 400 матчей на лавке», — приводит слова итальянского специалиста RMC Sport.