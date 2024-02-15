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    Бородюк: Самое главное, чтобы Сербия и Парагвай привезли в Россию основные составы

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Парагвая Сборная Сербии Товарищеские матчи
    Известный тренер Александр Бородюк высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Сербии и Парагвая.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    Сборная России сыграет против Сербии 21 марта, а с Парагваем — 25-го. Оба матча пройдут в Москве.

    «На мой взгляд, хорошие два варианта. Единственное, что надо знать, как будут прописаны определенные пункты по этой игре. Обязательно нужно правильно составить контракт по приезду игроков национальных команд. Самое главное, чтобы привезли основные составы, а не игроков, которые являются кандидатами в национальную сборную.

    Команды хорошего уровня, понятно, что это не те соперники, которые на голову выше нашей команды. Но с точки зрения футбола это две хорошие сборные. Мы как раз с ними и проверим на данном этапе, в каком состоянии находится наша сборная и наши игроки.

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    • Надеюсь, что на эти две игры не будет привлекаться большое количество игроков. Хотелось, чтобы тренерский штаб вызвал как на все обычные сборы до 25 футболистов. Надо на эти две игры приглашать лучших игроков. Невзирая на товарищеские матчи, результат игры будет влиять на рейтинг. Нужно, чтобы тренерский штаб и футболисты думали об этом. Ведь любая победа, даже в товарищеской игре, подарит праздник и радость болельщикам», — приводит слова Бородюка «Евро‑Футбол.Ру».

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