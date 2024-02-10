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    Ташуев: Пытались отговорить Кудряшова от завершения карьеры, но он просто устал

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    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал решение защитника Федора Кудряшова завершить карьеру.

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    «Я не ожидал, что Федор решит завершить карьеру. Мы ехали с тренировки, мне позвонил наш спортивный директор Кирилл Котов. Он сказал, что такая ситуация (завершение карьеры Кудряшова — прим.) возможна.

    Мы пытались отговорить Кудряшова от этого. Он сильно помог нам во многих матчах РПЛ и Кубка России. У него были небольшие мышечные проблемы, но он тренировался в общей группе, все было хорошо. Но он просто устал. Человек понял, что тяжеловато ему уже играть и занимать чье-то место в составе.

    Мы с уважением относимся к Федору, он легенда российского футбола. Понятно, что мы не хотели отпускать его, но игрок принял решение завершить карьеру. Мы рассчитывали на него. Он был лидером раздевалки и около поля помогал молодым, а те равнялись на него.

    Желаю ему успехов в тренерской деятельности. Насколько мне известно, он хочет быть рядом с футболом», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

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