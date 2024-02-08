Кудряшов: Для меня наступает новая жизнь, помимо футбола

Защитниквысказался о решении завершить карьеру, обратившись к футболистам, цвета которого он защищал в последнее время.

«Для меня наступает новая жизнь, помимо футбола. Мы все знаем, что, помимо футбола, есть жизнь. Я надеюсь, что проведу её не менее ярко. Вам хочу пожелать, чтобы вы, самое главное, были здоровы и выполнили все задачи, включая главную задачу — сохранение места в Премьер-лиге, потому что это, наверное, самое важное.

Пусть у молодых парней будет яркая карьера, и чтобы вы никогда не останавливались перед теми преградами, которые сулит вам судьба. Опытные ребята, ещё раз повторю, вам здоровья. Это самое главное», — сказал Кудряшов в видео в телеграм-канале «Факела».

За свою карьеру Кудряшов играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин» и «Сочи», а также за турецкие команды — «Инстанбул» и «Антальяспор».

За сборную России Кудряшов играл на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год).