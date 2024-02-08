ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Самуэль Это'о«В этой мафии мы не предаем лидеров». Как Это'о превратился из футбольной легенды в коррумпированного функционера
  • 22:10
    • Хуркач переиграл Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
  • 21:50
    • Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА
  • 21:16
    • «Ак Барс» с трудом обыграл «Трактор»
  • 21:15
    • Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025
  • 18:59
    • «Зенит» размазал «Шанхай» Слуцкого в Кубке Равноправия
    Все новости спорта

    Кудряшов: Для меня наступает новая жизнь, помимо футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России РПЛ Факел
    Защитник Федор Кудряшов высказался о решении завершить карьеру, обратившись к футболистам «Факела», цвета которого он защищал в последнее время.

    Федор Кудряшов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Кудряшов

    «Для меня наступает новая жизнь, помимо футбола. Мы все знаем, что, помимо футбола, есть жизнь. Я надеюсь, что проведу её не менее ярко. Вам хочу пожелать, чтобы вы, самое главное, были здоровы и выполнили все задачи, включая главную задачу — сохранение места в Премьер-лиге, потому что это, наверное, самое важное.

    Пусть у молодых парней будет яркая карьера, и чтобы вы никогда не останавливались перед теми преградами, которые сулит вам судьба. Опытные ребята, ещё раз повторю, вам здоровья. Это самое главное», — сказал Кудряшов в видео в телеграм-канале «Факела».

    За свою карьеру Кудряшов играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин» и «Сочи», а также за турецкие команды — «Инстанбул» и «Антальяспор».

    За сборную России Кудряшов играл на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Монако» в четвертьфинал Кубка Франции?
  • «Руан» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бенфика» без проблем выйдет в полуфинал
  • «Визела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Удержится ли «Дортмунд» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эштрела — Портимоненсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры