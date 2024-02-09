Орлов: Чалов подходит «Зениту», он быстро сыграется с бразильцами

Известный комментаторпрокомментировал информацию о том, чтоможет подписать нападающего ЦСКА

«Нужен ли "Зениту" Чалов, которого сватают в питерский клуб? Думаю, летом Кассьерра уедет. С ним продлили контракт в том числе для того, чтобы заработать на трансфере. Его же уже звали в ОАЭ, были такие попытки. Поэтому нужна замена.

Чалов подходит "Зениту". У него высокий футбольный интеллект. Убежден, он быстро сыграется с бразильцами, поймет их на поле, найдет с ними общий язык.

Если помните, я составлял символическую сборную первой части чемпионата России. Включил в нее Чалова, а не Тюкавина. Не все поняли такой выбор. Но я считаю, что армеец разнообразнее, опытнее.

Чалов склоняется к переезду в Европу? Ну если будет хорошее предложение, вариант, почему нет? Это же его выбор. Лишь бы ему было хорошо. Тот же Миранчук перетерпел и доказывает, что российские футболисты способны выступать в серьезном европейском клубе. У Чалова тоже есть качества. Главное, чтобы тренер в него поверил», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».