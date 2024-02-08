«ПСЖ» — «Брест»: счет матча 3:1 (2:0), обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Франциидома легко взял верх надсо счетом 3:1.

Уже в первом тайме парижане повели с разницей в два мяча. Отличились Киллиан Мбаппе и Данилу Перейра.

«Брест» смог сократить отставание в счете на 65-й минуте после точного удара Стива Мунье.

Третий гол «ПСЖ» забил на исходе встречи, отличился португальский нападающий Гонсалу Рамуш.

Футбол. Франция. Кубок ПСЖ — Брест 3:1 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (34'), 2:0 Перейра Данилу (37'), 2:1 Стив Мунье (65'), 3:1 Гонсалу Рамуш (90 + 2') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Перейра Данилу, Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис (Гонсалу Рамуш, 79'), Витор Феррейра, Усман Дембеле (Марко Асенсио, 71'), Килиан Мбаппе, Брэдли Баркола (Мануэль Угарте, 78'), Lucas Beraldo Брест: Грегуар Кудер, Брэдли Локо, Лилиан Брассье, Жюльен Ле Кардинал, Кенни Лала, Камори Думбия (Adrien Lebeau, 77'), Уго Маньетти (Ромен дель Кастильо, 61'), Жонас Мартен, Махди Камара (Матиас Перейра Лаж, 60'), Стив Мунье (Билал Браими, 77'), Мартин Сатриано (Брендан Шардонне, 71') Предупреждения: Уго Маньетти (14'), Лилиан Брассье (60'), Лилиан Брассье (69')

Соперник команды Луиса Энрике по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.