«Борнмут» — «Ноттингем Форест»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первый гол забили хозяева на 5-й минуте. Отличился полузащитник команды Джастин Клюйверт.
На 45-й минуте «Ноттингем Форест» сумел сравнять счет благодаря усилиям нападающего команды Каллума Хадсон-Одои.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Ноттингем Форест 1:1
Голы: 1:0 Джастин Клюйверт (5'), 1:1 Каллум Хадсон-Одои (45') Борнмут: Нето, Адам Смит, Илья Забарный, Маркос Сенеси, Ллойд Келли (Милош Керкез, 83'), Льюис Кук, Райан Кристи (Alex Scott, 56'), Энтойн Семеньо (Маркус Таверньер, 46'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 56'), Луис Синистерра (Данго Уаттара, 71'), Доминик Соланке Ноттингем Форест: Матц Зельс, Нуну Тавареш, Мурилло, Эндрю Омобамиделе, Неко Уильямс (Гонсало Монтьель, 78'), Каллум Хадсон-Одои (Родригу Рибейру, 90'), Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес (Данило Оливейра, 72'), Райан Йейтс, Тайво Авонийи, Энтони Эланга (Джованни Рейна, 78') Предупреждения: Маркос Сенеси (23'), Джастин Клюйверт (35'), Эндрю Омобамиделе (55'), Nuno Espirito Santo (62'), Райан Йейтс (73'), Нето (85') Удаление: Филип Биллинг (84')
После этого матча «Борнмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 16-й позиции (21 балл).