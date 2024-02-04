1-й таймАрсенал — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 15:42
    • Подпишись на Livesport в соцсетях и выиграй 10000 рублей
  • 20:00
    • Бублик победил Чорича и выиграл турнир в Монпелье
  • 19:02
    • «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
  • 18:58
    • Дубль Гарначо обеспечил «Ман Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»
  • 19:21
    • Кварацхелия принес победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»
    Все новости спорта

    «Борнмут» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

    «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Ноттингем Форест
    «Борнмут» поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Первый гол забили хозяева на 5-й минуте. Отличился полузащитник команды Джастин Клюйверт.

    На 45-й минуте «Ноттингем Форест» сумел сравнять счет благодаря усилиям нападающего команды Каллума Хадсон-Одои.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Ноттингем Форест 1:1
    Голы: 1:0 Джастин Клюйверт (5'), 1:1 Каллум Хадсон-Одои (45') Борнмут: Нето, Адам Смит, Илья Забарный, Маркос Сенеси, Ллойд Келли (Милош Керкез, 83'), Льюис Кук, Райан Кристи (Alex Scott, 56'), Энтойн Семеньо (Маркус Таверньер, 46'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 56'), Луис Синистерра (Данго Уаттара, 71'), Доминик Соланке Ноттингем Форест: Матц Зельс, Нуну Тавареш, Мурилло, Эндрю Омобамиделе, Неко Уильямс (Гонсало Монтьель, 78'), Каллум Хадсон-Одои (Родригу Рибейру, 90'), Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес (Данило Оливейра, 72'), Райан Йейтс, Тайво Авонийи, Энтони Эланга (Джованни Рейна, 78') Предупреждения: Маркос Сенеси (23'), Джастин Клюйверт (35'), Эндрю Омобамиделе (55'), Nuno Espirito Santo (62'), Райан Йейтс (73'), Нето (85') Удаление: Филип Биллинг (84')

    После этого матча «Борнмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 16-й позиции (21 балл).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры