Норманн должен выплатить «Ростову» почти 3 млн. евро за разрыв контракта

ФИФА обязала полузащитникавыплатить 2.9 млн. евроза необоснованный досрочный разрыв контракта. Об этом сообщает NettavisenSport

Стало известно, что Норманн будет дисквалифицирован, если не выплатит «Ростову» денежную компенсацию. Ранее сообщалось о том, что полузащитник будет обжаловать решение ФИФА по поводу досрочного разрыва контракта.

Напомним, что Норманн находился в московском «Динамо» на правах аренды и после того, как в здание «Москва-Сити» врезались дроны игрок покинул Россию. Полузащитник присоединился к «Аль-Раеду» из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Норманн провел 14 матчей в саудовском чемпионате и не отметился результативными действиями.