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    Норманн должен выплатить «Ростову» почти 3 млн. евро за разрыв контракта

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    ФИФА обязала полузащитника Матиаса Норманна выплатить 2.9 млн. евро «Ростову» за необоснованный досрочный разрыв контракта. Об этом сообщает NettavisenSport.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Стало известно, что Норманн будет дисквалифицирован, если не выплатит «Ростову» денежную компенсацию. Ранее сообщалось о том, что полузащитник будет обжаловать решение ФИФА по поводу досрочного разрыва контракта.

    Напомним, что Норманн находился в московском «Динамо» на правах аренды и после того, как в здание «Москва-Сити» врезались дроны игрок покинул Россию. Полузащитник присоединился к «Аль-Раеду» из Саудовской Аравии.

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