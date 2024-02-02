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    Стали известны условия, при которых «Железничара» продлит контракт с Игнатьевым

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    Президент «Железничара» Зоран Наункович озвучил условия продления контракта с россиянином Иваном Игнатьевым.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    «Мы думаем, что Иван Игнатьев может помочь нашей команде забивать больше голов. При условии, что мы останемся в лиге и если Иван почувствует себя в Сербии и Панчево как дома, то есть возможность, что он задержится в нашем клубе не только на полгода, но и останется с нами и на следующий сезон.

    Для "Железничара" это первый год в Суперлиге, но мы хотим остаться здесь на долгое время», — сообщил Наункович Sport24.

    Игнатьев подписал соглашение с сербским «Железничаром» на правах свободного агента до конца сезона. Его новый клуб занимает 14-е место в чемпионате Сербии.

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