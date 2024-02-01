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    Юран: «Пари НН» ждет одного-двух квалифицированных новичков

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    Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал о трансферных планах клуба на текущую зиму.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Специалист отметил, что состав команды пополнят еще минимум один-два квалифицированных новичка. С большой долей вероятности это будут иностранные футболисты.

    «Неудачные результаты „Пари НН“ в гостевых матчах? Всё будет хорошо, мы это изменим. Просто была нехватка более креативных футболистов, которые могли играть в атаку.

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    Мы сейчас активно работаем над трансферами, ожидаем ещё минимум одного‑двух более квалифицированных футболистов. Скорее всего, это будут иностранцы. Ранее к нам пришли Марадишвили и Ермаков, команда постепенно преобразовывается», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

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