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    «Рома» арендовала Анхелиньо у «Лейпцига»

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    Защитник «Лейпцига» Анхелиньо продолжит карьеру в «Роме». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    Анхелиньо
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    Анхелиньо

    «Когда я услышал, как произносится слово "Рома", у меня не было ни малейшего колебания. И сегодня я горжусь тем, что вступаю в большой клуб с невероятной историей и командой, богатой чемпионами», — приводит слова Анхелиньо пресс-служба «Ромы».

    Напомним, что в нынешнем сезоне Анхелиньо выступал за турецкий «Галатасарай» на правах аренды. За 19 матчей защитник забил гол и сделал голевую передачу.

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