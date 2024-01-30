«Рома» арендовала Анхелиньо у «Лейпцига»

Защитникпродолжит карьеру в. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Когда я услышал, как произносится слово "Рома", у меня не было ни малейшего колебания. И сегодня я горжусь тем, что вступаю в большой клуб с невероятной историей и командой, богатой чемпионами», — приводит слова Анхелиньо пресс-служба «Ромы».

Напомним, что в нынешнем сезоне Анхелиньо выступал за турецкий «Галатасарай» на правах аренды. За 19 матчей защитник забил гол и сделал голевую передачу.

«Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе после 22-х туров.