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    Серия А. «Ювентус» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 21-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Лечче» — «Ювентус»
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    «Лечче» — «Ювентус»
    Минувший тур итальянского первенства прошел в усеченном формате, было сыграно 6 матчей из 10-ти. Лидер Серии А «Интер» свой матч против «Аталанты» сыграет 28 февраля. В итоге миланский клуб на время уступил первое место в таблице «Ювентусу».

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице Серии А произошли несколько изменений: «Ювентус» обошел в таблице «Интер» и вышел в лидеры первенства. Местами поменялись «Рома» и «Наполи», которые заняли 8 и 9 места соответственно.

    Календарь и таблица Серии А

    На 11 место поднялась «Дженоа», которая сместила с этой строчки «Монцу». Улучшила свое положение команда «Фрозиноне», которая расположилась на 13-й строчке, опередив «Лечче» (14 место) и «Сассуоло» (15 место).

    Перенос матчей

    21-й тур чемпионата Италии прошел в усеченном формате: 4 поединка были перенесены на более поздний срок: «Болонья» — «Фиорентина» (14 февраля), «Торино» — «Лацио» (22 февраля), «Сассуоло» — «Наполи» (28 февраля), «Интер» — «Аталанта» (28 февраля).

    Новый лидер

    «Ювентус» вышел в лидеры чемпионата Италии после победы в матче против «Лечче» (3:0). В составе «Старой синьоры» дублем отметился Душан Влахович, еще один гол на счету Глейсона Бремера.

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    • Выигрышная серия «Ювентуса» составляет уже 5 матчей, туринский коллектив набрал 52 очка. На второе место опустился «Интер», у которого в активе 51 балл и есть игра в запасе.

    Топ-3

    В топ-3 Серии входит «Милан», который добился тяжелой победы в матче против «Удинезе» (3:2). «Россонери» вырвали викторию в компенсированное арбитром время, на 93-й минуте встречи отличился Ноа Окафор.

    «Милан»
    globallookpress.com

    Таким образом «Милан» аккумулировал 45 очков и закрепился на 3-м месте чемпионата. Миланский клуб отстает от «Интера» на 6 баллов, но опережает «Фиорентину» на 11 пунктов.

    Тур №22

    Матчи следующего тура пройдут с 26 по 29 января.

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    Лидер Серии А свой матч проведет в субботу, 27 января: «Ювентус» на своём поле примет «Эмполи». В этот же день «Болонья» отправится гостить к «Милану».

    Все прогнозы на Серию А

    В воскресенье, 28 января «Интер» сыграет в гостях против «Фиорентины», а «Лацио» примет действующего чемпиона — «Наполи».

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