Серия А. «Ювентус» вышел в единоличные лидеры

Минувший тур итальянского первенства прошел в усеченном формате, было сыграно 6 матчей из 10-ти. Лидер Серии А «Интер» свой матч против «Аталанты» сыграет 28 февраля. В итоге миланский клуб на время уступил первое место в таблице «Ювентусу».

Изменения в турнирной таблице

В турнирной таблице Серии А произошли несколько изменений: «Ювентус» обошел в таблице «Интер» и вышел в лидеры первенства. Местами поменялись «Рома» и «Наполи», которые заняли 8 и 9 места соответственно.

Календарь и таблица Серии А

На 11 место поднялась «Дженоа», которая сместила с этой строчки «Монцу». Улучшила свое положение команда «Фрозиноне», которая расположилась на 13-й строчке, опередив «Лечче» (14 место) и «Сассуоло» (15 место).

Перенос матчей

21-й тур чемпионата Италии прошел в усеченном формате: 4 поединка были перенесены на более поздний срок: «Болонья» — «Фиорентина» (14 февраля), «Торино» — «Лацио» (22 февраля), «Сассуоло» — «Наполи» (28 февраля), «Интер» — «Аталанта» (28 февраля).

Новый лидер

«Ювентус» вышел в лидеры чемпионата Италии после победы в матче против «Лечче» (3:0). В составе «Старой синьоры» дублем отметился Душан Влахович, еще один гол на счету Глейсона Бремера.

Выигрышная серия «Ювентуса» составляет уже 5 матчей, туринский коллектив набрал 52 очка. На второе место опустился «Интер», у которого в активе 51 балл и есть игра в запасе.

Топ-3

В топ-3 Серии входит «Милан», который добился тяжелой победы в матче против «Удинезе» (3:2). «Россонери» вырвали викторию в компенсированное арбитром время, на 93-й минуте встречи отличился Ноа Окафор.

«Милан» globallookpress.com

Таким образом «Милан» аккумулировал 45 очков и закрепился на 3-м месте чемпионата. Миланский клуб отстает от «Интера» на 6 баллов, но опережает «Фиорентину» на 11 пунктов.

Тур №22

Матчи следующего тура пройдут с 26 по 29 января.

Лидер Серии А свой матч проведет в субботу, 27 января: «Ювентус» на своём поле примет «Эмполи». В этот же день «Болонья» отправится гостить к «Милану».

Все прогнозы на Серию А

В воскресенье, 28 января «Интер» сыграет в гостях против «Фиорентины», а «Лацио» примет действующего чемпиона — «Наполи».