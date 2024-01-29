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    Симеоне прокомментировал победу над «Валенсией»

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    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Валенсией» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

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    «Мы отобрали у них пространство, и поэтому у них было меньше места для их быстрых игроков. Мы играли хорошо, в первом тайме нам немного не хватало темпа игры, несмотря на то что мы контролировали весь матч. Даже если в конце у нас не было мяча, я думаю, мы контролировали игру всё время. Это важный результат, он придаёт нам энтузиазма, и в среду нам снова придётся сражаться», — приводит слова Симеоне AS.

    После 22 туров «Атлетико» занимает третье место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (55 очков).

    Следующий матч «матрасники» проведут с «Райо Вальекано». Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» состоится 31 января в 23:00 мск.

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