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    Хави покинет «Барселону» даже в случае победы в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что на его решение об уходе из команды не повлияет даже победа в Лиге чемпионов.

    Хави
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    Хави

    После провального матча с «Вильярреалом» (3:5) в Ла Лиге Хави сообщил, что покинет свой пост сразу после завершения сезона.

    «Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.

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    • Не может быть сомнений в том, что я принадлежал клубу. Я ставил клуб выше себя. Думаю, что футболистам понравилось работать под моим руководством, мы создали впечатляющий коллектив.

    Теперь с Лигой чемпионов у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти четыре месяца», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

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