Хави покинет «Барселону» даже в случае победы в Лиге чемпионов

После провального матча с «Вильярреалом» (3:5) в Ла Лиге Хави сообщил, что покинет свой пост сразу после завершения сезона.
«Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.
Не может быть сомнений в том, что я принадлежал клубу. Я ставил клуб выше себя. Думаю, что футболистам понравилось работать под моим руководством, мы создали впечатляющий коллектив.
Теперь с Лигой чемпионов у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти четыре месяца», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.