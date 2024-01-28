Хави покинет «Барселону» даже в случае победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны»заявил, что на его решение об уходе из команды не повлияет даже победа в Лиге чемпионов.

После провального матча с «Вильярреалом» (3:5) в Ла Лиге Хави сообщил, что покинет свой пост сразу после завершения сезона.

«Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.

Не может быть сомнений в том, что я принадлежал клубу. Я ставил клуб выше себя. Думаю, что футболистам понравилось работать под моим руководством, мы создали впечатляющий коллектив.

Теперь с Лигой чемпионов у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти четыре месяца», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.