Стало известно, кто может возглавить «Барселону» после Хави

из «Брайтона» может стать следующим главным тренером

Ранее нынешний главный тренер «Барсы» Хави объявил, что покинет свой пост сразу после завершения сезона.

По информации Daily Mail, Де Дзерби является основным кандидатом на замену Хави.

Руководство каталонского клуба также рассматривает вариант с назначением Рафаэля Маркеса, который в настоящее время тренирует молодежную команду «Барселоны».

Кроме того, сообщалось, что у «Барселоны» есть договоренность с главным тренером «Жироны» Мичелом Санчесом.

«Барселона» занимает третье место в текущем чемпионате Испании, отставая от «Реала» уже на десять очков.