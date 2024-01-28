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    Стало известно, кто может возглавить «Барселону» после Хави

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    Роберто Де Дзерби из «Брайтона» может стать следующим главным тренером «Барселоны».

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    Ранее нынешний главный тренер «Барсы» Хави объявил, что покинет свой пост сразу после завершения сезона.

    По информации Daily Mail, Де Дзерби является основным кандидатом на замену Хави.

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    • Руководство каталонского клуба также рассматривает вариант с назначением Рафаэля Маркеса, который в настоящее время тренирует молодежную команду «Барселоны».

    Кроме того, сообщалось, что у «Барселоны» есть договоренность с главным тренером «Жироны» Мичелом Санчесом.

    «Барселона» занимает третье место в текущем чемпионате Испании, отставая от «Реала» уже на десять очков.

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