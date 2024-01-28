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    Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

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    Главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

    Хави
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    Хави

    «30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… "Барселоне" нужна смена направления.

    Я объяснил это президенту, мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации, это решение я принимаю сердцем, и я думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой. Мы провели совершенно неудачный матч, и пришло время сменить направление для игроков, которые не заслуживают таких результатов. Было очень обидно видеть, как они обыграли тебя в матче, в котором ты смог отыграться, я не помню такого жестокого матча в моей карьере. Нам нужна смена курса на благо клуба, и это приведет к улучшению ситуации вокруг "Барсы".», — сказал Хави на пресс-конференции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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