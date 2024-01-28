Таджикистан — ОАЭ: счет матча 2:1 по пенальти, обзор голов

На 23-й минуте счет открыл полузащитник Вахдат Ханонов.
ОАЭ удалось сравнять счет на 90+5-й минуте и перевести игру в овертайм. Отличился Халифа Аль-Хаммади.
Но в серии пенальти точнее были футболисты Таджикистана.
Футбол. Кубок Азии-2023. 1/8 финала
Таджикистан — ОАЭ 1:1
Голы: 1:0 Вахдат Ханонов (30'), 1:1 Khalifa Mubarak (90 + 6'), 1:1 Ахтам Назаров (пенальти) (115'), 1:1 Абдулла Идрис (пенальти) (115'), 2:1 Вахдат Ханонов (пенальти) (115'), 3:2 Эхсони Панджшанбе (пенальти) (115'), 3:2 Фабио де Лима (пенальти) (115'), 4:3 Рустам Соиров (пенальти) (115'), 4:3 Али Салех (пенальти) (115'), 5:3 Алишер Шукюров (пенальти) (115') Таджикистан: Рустам Ятимов, Манучехр Сафаров, Вахдат Ханонов, Ахтам Назаров, Зоир Джурабоев, Алишер Шукюров, Парвизджон Умарбаев (Рустам Соиров, 85'), Эхсони Панджшанбе, Алишер Джалилов (Табрези Давлатмир, 72'), Шахром Самиев (Hasan Muhammadjoni Rahimov, 72'), Шервони Мабатшоев (Нуриддин Хамрокулов, 85') ОАЭ: Халид Еиса, Халид Аль-Хашеми (Али Салех, 46'), Зайед Султан (Majid Rashid Almherzi, 62'), Тахнун Аль-Зааби (Али Салмин, 91'), Фабио де Лима, Абдалла Рамадан (Абдулла Хамад, 16'), Яхья Надер (Khaled Ebraheim Aldhanhani, 73'), Кайо Канедо, Яхья Аль-Гассани, Bader Nasir, Khalifa Mubarak Предупреждения: Яхья Аль-Гассани (69'), Тахнун Аль-Зааби (84'), Нуриддин Хамрокулов (115')
Теперь в четвертьфинале Таджикистан сразится с победителем пары Ирак — Иордания.