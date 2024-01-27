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    Вилья: Морату несправедливо критиковали

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    Экс-форвард «Атлетико» Давид Вилья высказался про нападающего Альваро Морату, который сейчас играет за мадридский клуб.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Я очень рад за него, потому что Мората — отличный парень, я знаю его лично. Он зрелищный футболист. Не люблю вступать в полемику, но думаю, что зачастую его критиковали несправедливо или чрезмерно много. Вот почему я очень рад за него и за сезон, который он проводит.

    Надеюсь, он сможет продолжить эту хорошую серию и забить ещё много голов за "Атлетико" и сборную», — приводит слова Вильи AS.

    В текущем сезоне Мората провел 29 игр во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал три голевые передачи.

    Нынешний контракт истекает в июне 2026 года.

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