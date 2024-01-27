Вилья: Морату несправедливо критиковали

Экс-форвард «Атлетико»высказался про нападающего, который сейчас играет за мадридский клуб.

«Я очень рад за него, потому что Мората — отличный парень, я знаю его лично. Он зрелищный футболист. Не люблю вступать в полемику, но думаю, что зачастую его критиковали несправедливо или чрезмерно много. Вот почему я очень рад за него и за сезон, который он проводит.

Надеюсь, он сможет продолжить эту хорошую серию и забить ещё много голов за "Атлетико" и сборную», — приводит слова Вильи AS.

В текущем сезоне Мората провел 29 игр во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал три голевые передачи.

Нынешний контракт истекает в июне 2026 года.