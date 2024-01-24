Официально: Нобоа покинул «Сочи»

Руководстворасторгло контракт с полузащитником. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Легенда "Сочи" и всего нашего футбола последних 15 лет Кристиан Нобоа завершает этап своей карьеры в России.

38-летний полузащитник возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в родном для себя клубе "Эмелек", в составе которого дебютировал на профессиональном уровне ещё в далеком 2004 году», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Нобоа начал свою карьеру в чемпионате России в 2007-м году. С того момента полузащитник выступал за казанский «Рубин», московский «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В нынешнем сезоне Нобоа провел 11 матчей за южан в РПЛ, забил гол и сделал одну голевую передачу.