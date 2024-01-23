Источник: Энрике готов отказаться от услуг нескольких футболистов ПСЖ

Главный тренерне рассчитывает на нескольких молодых игроков команды. Об этом сообщает Sport.es

Стало известно, что Энрике готов расстаться с защитником парижан Норди Мукиэле. Им интересуется «Бавария». В нынешнем сезоне Мукиэле провел 7 матчей за ПСЖ в Лиге 1, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

Еще один футболист, который может покинуть ПСЖ — 21-летний нападающий Уго Экитике. Форвард может отправиться в «Айнтрахт». В нынешнем сезоне Экитике провел только 1 матч за ПСЖ и не отметился результативными баллами.

Форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш также оказался не нужен Энрике. Нападающего приобрели летом 2023-го года за 60 млн. евро.

После 18-и туров в Лиге 1 парижане занимают 1-е место в таблице с 43 очками в активе.