Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Бешикташ»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива», прокомментировал информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в

Сообщалось, что Миранчук дал согласие на переход в клуб из Стамбула.

«"Бешикташ" с предложением по Антону на нас не выходил.

Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в пять миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел в чемпионате России 17 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.