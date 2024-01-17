Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Бешикташ»

Сообщалось, что Миранчук дал согласие на переход в клуб из Стамбула.
«"Бешикташ" с предложением по Антону на нас не выходил.
Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».
Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в пять миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел в чемпионате России 17 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.