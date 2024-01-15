Тихонов: Из РПЛ не было предложений, а из Первой лиги были, но я отказался

Главный тренервысказался относительно потенциально возможной работы в РПЛ.

«Из РПЛ не было предложений, а из Первой лиги были, но я отказался. Хочется работать, чтобы были хорошие задачи.

Были предложения из стран бывшего СССР. Звонили, но я говорил: "Спасибо". Люди в "Енисее" были настойчивее, а губернатор сказал важные слова», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

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Андрей Тихонов сменил на посту наставника «Енисея» Эдуарда Штейнбрехера.

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиги располагается на 10-м месте с 24 очками.