Бразильский журналист: «Зенит» переплатил за Артура

Сообщалось, что «Зенит» заплатил за Артура 15 миллионов евро.
«Не скрою, меня это удивило. Это слишком много. Поэтому "Палмейрас" даже не стали удерживать Артура, почти сразу согласились его продать. Замечу, что в прошлом году "Палмейрас" купили этого футболиста у "Брагантино" за 8 миллионов.
Да, у "Зенита" есть средства, ему надо сейчас усиливать состав, чтобы выиграть гонку у "Краснодара". Но, на мой взгляд, в данном случае питерский клуб все же переплатил за бразильца. Если взять того же Нино из "Флуминенсе", то там трансферная цена была гораздо адекватнее — 5 миллионов.
Думаю, Артур стоит где-то 10-11 миллионов. Не больше.
Можно ли сопоставить Артура с Малкомом? Я бы Малкома поставил выше. Он был посильнее Артура до прихода в "Зенит". Сейчас часть болельщиков "Палмейрас" жалеет о том, что клуб расстался с футболистом. Зато другие, и их, кстати, больше, даже рады: мол, за такую сумму, конечно, надо было продавать Артура, КПД которого в последнее время был невысок. На мой взгляд, Малком — футболист другого уровня.
Латераль точно не лучшее амплуа для Артура. Скорее всего, он будет играть в атаке — как правило, на правом фланге, иногда слева. Ему нужно действовать ближе к чужим воротам. В противном случае Артуру придется сложно. Ему подходит схема 4-3-3 либо 4-4-2», — приводит слова Алейшо «Спорт-Экспресс».