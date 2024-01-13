ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа»
  • 00:25
    • «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
    Все новости спорта

    Бразильский журналист: «Зенит» переплатил за Артура

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка
    Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал переход атакующего полузащитника Артура из «Палмейрас» в «Зенит».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сообщалось, что «Зенит» заплатил за Артура 15 миллионов евро.

    «Не скрою, меня это удивило. Это слишком много. Поэтому "Палмейрас" даже не стали удерживать Артура, почти сразу согласились его продать. Замечу, что в прошлом году "Палмейрас" купили этого футболиста у "Брагантино" за 8 миллионов.

    Да, у "Зенита" есть средства, ему надо сейчас усиливать состав, чтобы выиграть гонку у "Краснодара". Но, на мой взгляд, в данном случае питерский клуб все же переплатил за бразильца. Если взять того же Нино из "Флуминенсе", то там трансферная цена была гораздо адекватнее — 5 миллионов.

    Думаю, Артур стоит где-то 10-11 миллионов. Не больше.

    Можно ли сопоставить Артура с Малкомом? Я бы Малкома поставил выше. Он был посильнее Артура до прихода в "Зенит". Сейчас часть болельщиков "Палмейрас" жалеет о том, что клуб расстался с футболистом. Зато другие, и их, кстати, больше, даже рады: мол, за такую сумму, конечно, надо было продавать Артура, КПД которого в последнее время был невысок. На мой взгляд, Малком — футболист другого уровня.

  • Король Артур. «Зенит» нашел замену Малкому?
  • Рассказываем о бразильском новичке, который должен усилить атаку чемпионов России
  • 10/01/2024

    • Латераль точно не лучшее амплуа для Артура. Скорее всего, он будет играть в атаке — как правило, на правом фланге, иногда слева. Ему нужно действовать ближе к чужим воротам. В противном случае Артуру придется сложно. Ему подходит схема 4-3-3 либо 4-4-2», — приводит слова Алейшо «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Много голов и уверенная победа «Манчестер Сити»?!
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Челси» обыграет «Фулхэм» с разгромным счетом?
  • «Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Атлетик» взять три очка?
  • «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Китай — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монца — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры