Де Йонг о предстоящем матче с «Реалом»: Финал будет очень красивым, мы готовы к нему

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча с мадридскимв финале Суперкубка Испании.

«Надеюсь, это начало чего-то хорошего. Нам нужно продолжать совершенствоваться. В нашей команде много изменений. Нужно время, чтобы привыкнуть к партнерам. Теперь финал будет очень красивым.

До финала осталось два дня, этого времени более чем достаточно для отдыха, ведь мы не играли дополнительное время, и нам не придется никуда переезжать. Мы будем готовы!» — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Напомним, что 11-го января «Барселона» обыграла «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании. Финал турнира между «сине-гранатовыми» и «Реалом» состоится 14-го января в 22:00 мск.