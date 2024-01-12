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    Де Йонг о предстоящем матче с «Реалом»: Финал будет очень красивым, мы готовы к нему

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

    Френки Де Йонг
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    Френки Де Йонг

    «Надеюсь, это начало чего-то хорошего. Нам нужно продолжать совершенствоваться. В нашей команде много изменений. Нужно время, чтобы привыкнуть к партнерам. Теперь финал будет очень красивым.

    До финала осталось два дня, этого времени более чем достаточно для отдыха, ведь мы не играли дополнительное время, и нам не придется никуда переезжать. Мы будем готовы!» — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что 11-го января «Барселона» обыграла «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании. Финал турнира между «сине-гранатовыми» и «Реалом» состоится 14-го января в 22:00 мск.

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