Бразильский журналист: Вагнер Лав продолжает играть за идею и любовь к футболу — не за деньги

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, почему бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав до сих пор не завершил карьеру.

В начале января Вагнер Лав, которому в июне исполнится 40 лет, подписал контракт с «Атлетико Гояненсе».

«У Вагнера никогда не было проблем с физикой, каких-то скандалов в карьере. Это игрок, который наблюдает за своей хорошей формой, всё делает правильно. Да, старый, но еще может кое-что показать.

Конечно, Вагнер Лав не будет лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, может забить 4-5. Но это футболист, который будет полезен команде, поможет молодым игрокам. Думаю, у него будет такая роль.

Насколько я понимаю, в контракте Вагнере есть пункт о том, что платят ему за достижение определенных целей — зарплата зависит от действий на поле.

Интересно, что он еще играет. Конечно, будет сложно в Серии А, но это всегда интересно, когда такие футболисты продолжают играть. Качество в нем, безусловно, есть. Просто с возрастом можешь играть всё меньше, больше травм. Но Вагнер любит футбол. Сейчас он точно играет за идею, за любовь к футболу — не за деньги.

В прошлом "Атлетико Гояниенсе" играл в Серии Б, теперь будет в Серии А. Нужны усиления. Пока сложно сказать, насколько близок будет Вагнер Лав к основному составу. До старта чемпионата Бразилии будет чемпионат штата. Там не очень сильные соперники, и там Вагнер сможет себя показать и даже выиграть титул. Может и лучшим бомбардиром стать — не сомневаюсь», — приводит слова Алейшо «Чемпионат».