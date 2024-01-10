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    «Фрозиноне» хочет купить Ибрагимовича

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    «Фрозиноне» намерен выкупить трансфер нападающего Арийона Ибрагимовича у мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Арийон Ибрагимович
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    Арийон Ибрагимович

    В его контракте имеется фиксированная опция выкупа в размере € 3,5 млн до февраля 2024 года. В свою очередь, «Бавария» может вернуть Ибрагимовича обратно за € 11 млн, если его купит «Фрозиноне».

    Также на 18-летнего немецкого форварда претендуют «Айнтрахт», «Милан» и «Спортинг», но они намерены попробовать подписать его после окончания сезона.

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    • За «Фрозиноне» Арийон Ибрагимович сыграл 11 матчей, забил 2 гола, отдал 1 результативную передачу. На Transfermarkt он сейчас стоит € 4 млн.

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