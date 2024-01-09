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    Безруков: Хочу сыграть против Промеса

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    Хавбек «Рубина» Руслан Безруков высказался о том, против кого хотел бы сыграть в РПЛ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Мне очень хотелось бы поиграть против Квинси Промеса. Или вообще против "Спартака", "Краснодара" и "Зенита", где очень сильные фланги. А против них как раз еще не играл в первом круге. Поэтому среди соперников даже кого-то выделить не могу. Все соперники были хорошие, но есть куда расти», — приводят «Известия» слова Безрукова.

    21-летний Безруков в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 9 матчей в РПЛ, забив два мяча.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее в первом круге чемпионата России казанцы уступили «Спартаку» со счетом 1:4.

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