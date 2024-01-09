Безруков: Хочу сыграть против Промеса

Хавбек «Рубина»высказался о том, против кого хотел бы сыграть в РПЛ.

«Мне очень хотелось бы поиграть против Квинси Промеса. Или вообще против "Спартака", "Краснодара" и "Зенита", где очень сильные фланги. А против них как раз еще не играл в первом круге. Поэтому среди соперников даже кого-то выделить не могу. Все соперники были хорошие, но есть куда расти», — приводят «Известия» слова Безрукова.

21-летний Безруков в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 9 матчей в РПЛ, забив два мяча.

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Ранее в первом круге чемпионата России казанцы уступили «Спартаку» со счетом 1:4.