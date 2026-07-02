3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.01.
«Сочи»
Турнирное положение: Южане минувший сезон полностью провалили. Команда финишировала на 16-м месте и вылетела в первую лигу.
При этом «Сочи» в среднем забивал фактически гол за матч. Зато в межсезонье удалось сохранить Игоря Осинькина, который должен вернуть команду в элиту.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Южане переиграли «СКА-Хабаровск» (4:2).
До того команда не сумела одолеть тульский «Арсенал» (3:3). Плюс поединок с «Ахматом» завершился паритетом (1:1).
В двух первых летних спаррингах «Сочи» настрелял 7 мячей. Вот только несколько угнетают пять пропущенных голов в этих поединках.
Состояние команды: Южане, как для первого дивизиона, укомплектованы образцово. Тот же Павел Мелешин отличился в последнем контрольном матче.
Южане традиционно неудачно противостоят «Торпедо». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях. Тем не менее, Осинькин и его подопечные уж точно не боятся оппонента.
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи прошедший сезон провели словно на американских горках. Команда заняла 9-е место в турнирной таблице лучшей лиги мира.
Причем «Торпедо» забило 37 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 39 раз в 34 поединках первенства. Правда, победить ей удалось всего 12 раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела уверенно. Торпедовцы сенсационно переиграли земляков из «Динамо» (2:0).
Несколько ранее команда одолела «Волгу» (1:0). В общем, Александр Сторожук семимильными шагами строит новый коллектив, способный решать глобальные задачи.
В двух своих последних матчах «Торпедо» не пропустило ни разу. А вот реализацию поправить постепенно удается, да и на месте Александр Юшин с Алексеем Каштановым.
Состояние команды: Москвичи летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Главной задачей команды будет повышение в классе, и ресурс для этого имеется.
Команда Сторожука симпатично выглядит в спаррингах. «Торпедо» уж точно постарается сыграть на своих козырях и в этом поединке.
Москвичи не проигрывают уже больше двух месяцев. Плюс довольно неплохо вписался в игровой ансамбль хавбек Артём Погосов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 2.15, а на «Торпедо» — 3.01; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.28.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.78 и 2.00.
Прогноз: «Торпедо» в летних спаррингах выглядит выгодно, к тому же сочинцы пропускают уж слишком часто.
Ставка: Победа «Торпедо» за 3.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.34.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Южане имеют заметные сложности в плане надежности тылов
- Обе команды еще не проигрывали в летних контрольных матчах
- «Торпедо» не пропускало в трех своих последних поединках
- Южане уже 3 года не могут обыграть торпедовцев
- «Торпедо» не проигрывает уже больше двух месяцев