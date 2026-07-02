Сумеет ли «Торпедо» снять скальп с сочинцев?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.01

3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.01.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане минувший сезон полностью провалили. Команда финишировала на 16-м месте и вылетела в первую лигу.

При этом «Сочи» в среднем забивал фактически гол за матч. Зато в межсезонье удалось сохранить Игоря Осинькина, который должен вернуть команду в элиту.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Южане переиграли «СКА-Хабаровск» (4:2).

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До того команда не сумела одолеть тульский «Арсенал» (3:3). Плюс поединок с «Ахматом» завершился паритетом (1:1).

В двух первых летних спаррингах «Сочи» настрелял 7 мячей. Вот только несколько угнетают пять пропущенных голов в этих поединках.

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Состояние команды: Южане, как для первого дивизиона, укомплектованы образцово. Тот же Павел Мелешин отличился в последнем контрольном матче.

Южане традиционно неудачно противостоят «Торпедо». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях. Тем не менее, Осинькин и его подопечные уж точно не боятся оппонента.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи прошедший сезон провели словно на американских горках. Команда заняла 9-е место в турнирной таблице лучшей лиги мира.

Причем «Торпедо» забило 37 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 39 раз в 34 поединках первенства. Правда, победить ей удалось всего 12 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела уверенно. Торпедовцы сенсационно переиграли земляков из «Динамо» (2:0).

Несколько ранее команда одолела «Волгу» (1:0). В общем, Александр Сторожук семимильными шагами строит новый коллектив, способный решать глобальные задачи.

В двух своих последних матчах «Торпедо» не пропустило ни разу. А вот реализацию поправить постепенно удается, да и на месте Александр Юшин с Алексеем Каштановым.

Состояние команды: Москвичи летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Главной задачей команды будет повышение в классе, и ресурс для этого имеется.

Команда Сторожука симпатично выглядит в спаррингах. «Торпедо» уж точно постарается сыграть на своих козырях и в этом поединке.

Москвичи не проигрывают уже больше двух месяцев. Плюс довольно неплохо вписался в игровой ансамбль хавбек Артём Погосов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 2.15, а на «Торпедо» — 3.01; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.28.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.78 и 2.00.

Прогноз: «Торпедо» в летних спаррингах выглядит выгодно, к тому же сочинцы пропускают уж слишком часто.

3.01 Победа «Торпедо» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.01 на матч «Сочи» — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 2010₽, общая выплата — 3010₽

Ставка: Победа «Торпедо» за 3.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.34 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Сочи» — «Торпедо» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.34.

Пять причин, почему ставка зайдет