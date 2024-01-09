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    Адебайор сравнил Осимхена и Дрогба

    Футбол Футбол Италии Наполи
    Экс-нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор заявил, что хочет видеть форварда «Наполи» Виктора Осимхена в АПЛ.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «У него правильное отношение и характер, он достаточно целенаправлен, чтобы добиться успеха. Я молюсь, чтобы он перешёл в Премьер-лигу и показал, на что способен. АПЛ — самая сложная и самая лучшая лига в мире.

    Осимхен уже показал себя в Италии — думаю, для него настало удобное время переехать в Англию, заменить своего кумира Дрогба и творить прекрасное. У него есть всё необходимое, чтобы сделать себе имя и написать большую главу в Англии, как Дрогба», — приводит слова Адебайора ВВС.

    Ранее Осимхен продлил соглашение с «Наполи» до 2026 года.

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