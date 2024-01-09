Адебайор сравнил Осимхена и Дрогба

Экс-нападающий «Манчестер Сити»заявил, что хочет видеть форварда «Наполи»в АПЛ.

«У него правильное отношение и характер, он достаточно целенаправлен, чтобы добиться успеха. Я молюсь, чтобы он перешёл в Премьер-лигу и показал, на что способен. АПЛ — самая сложная и самая лучшая лига в мире.

Осимхен уже показал себя в Италии — думаю, для него настало удобное время переехать в Англию, заменить своего кумира Дрогба и творить прекрасное. У него есть всё необходимое, чтобы сделать себе имя и написать большую главу в Англии, как Дрогба», — приводит слова Адебайора ВВС.

Ранее Осимхен продлил соглашение с «Наполи» до 2026 года.