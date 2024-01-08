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    Манданда продлил контракт с «Ренном»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн
    Голкипер «Ренна» Стив Манданда подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «красно-черных».

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    «Я все ещё хочу играть, я чувствую себя хорошо. Я хочу отплатить за доверие, оказанное мне руководством. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом и не думать о будущем.

    Цель состоит в том, чтобы продолжать доминировать и выигрывать как можно больше матчей на домашнем стадионе. Я стараюсь отдавать все свои силы клубу», — приводит слова Манданды пресс-служба клуба.

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    • Новый контракт 38-летнего голкипера рассчитан до лета 2025-го года. В нынешнем сезоне Манданда провел 22 матча за «Ренн», в пяти из которых сыграл на ноль.

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