Манданда продлил контракт с «Ренном»

Голкиперподписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «красно-черных».

«Я все ещё хочу играть, я чувствую себя хорошо. Я хочу отплатить за доверие, оказанное мне руководством. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом и не думать о будущем.

Цель состоит в том, чтобы продолжать доминировать и выигрывать как можно больше матчей на домашнем стадионе. Я стараюсь отдавать все свои силы клубу», — приводит слова Манданды пресс-служба клуба.

Новый контракт 38-летнего голкипера рассчитан до лета 2025-го года. В нынешнем сезоне Манданда провел 22 матча за «Ренн», в пяти из которых сыграл на ноль.