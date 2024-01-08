Коутиньо может воссоединиться с Месси в МЛС

Клуб МЛС, где сейчас выступает Лионель Месси, рассматривает в качестве усиления состава, сообщает издание AS.

В настоящее время бразилец играет в аренде в катарском «Аль-Духаиле», но принадлежит английской «Астон Вилле». С Месси они вместе играли за «Барселону».

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что не нуждается в услугах Филлипе Коутиньо и он должен искать себе новую команду. Сейчас его кандидатуру рассматривают две команды MLS: «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за «Аль-Духаил» 9 матчей, забил 4 гола.