Коутиньо может воссоединиться с Месси в МЛС

Филлипе Коутиньо Фото: globallookpress.com
В настоящее время бразилец играет в аренде в катарском «Аль-Духаиле», но принадлежит английской «Астон Вилле». С Месси они вместе играли за «Барселону».
Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что не нуждается в услугах Филлипе Коутиньо и он должен искать себе новую команду. Сейчас его кандидатуру рассматривают две команды MLS: «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за «Аль-Духаил» 9 матчей, забил 4 гола.