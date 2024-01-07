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    Гол Влашича помог «Торино» разгромить чемпиона прошлого сезона

    «Торино» — «Наполи»: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

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    В матче 19-го тура «Наполи» потерпел очередное поражение в чемпионате Италии. На сей раз его обидчиком стал «Торино», обыгравший со счетом 3:0.

    Никола Влашич (в центре)
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    Никола Влашич (в центре)

    На 43-й минуте Антонио Санабрия открыл счет с передачи Дувана Сапаты.

    На 50-й минуте прямую красную карточку получил новичок неаполитанцев Паскуале Маццокки, появившийся на поле в перерыве матча. Такой получился у него дебют.

    В начале второго тайма Никола Влашич увеличил преимущество в счете. Голевую передачу снова отдал колумбийский форвард.

    Точку в матче поставил капитан клуба Алессандро Буонджорно. Пас ему отдал Валентино Лазаро.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Наполи 3:0
    Голы: 1:0 Антонио Санабрия (43'), 2:0 Никола Влашич (52'), 3:0 Алессандро Буонджорно (66') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи (Саба Сазонов, 77'), Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Рауль Белланова, Самуэле Риччи, Иван Илич (Гвидас Гинейтис, 90'), Валентин Лацаро, Никола Влашич (Янн Карамо, 90'), Антонио Санабрия (Демба Сек, 90'), Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 77') Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Станислав Лоботка, Йенс-Люс Каюсте (Джанлука Гаэтано, 77'), Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 59'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 68'), Piotr Zieliński (Паскуале Маццокки, 46'), Mário Rui (Алессио Дзербин, 59') Предупреждения: Piotr Zieliński (37'), Жуан Жесус (61') Удаление: Паскуале Маццокки (50')

    «Наполи» идет пока на девятом месте в Серии А с 28 очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Торино» приблизился к нему и находится на расстоянии всего одного очка.

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