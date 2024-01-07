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    Гол Пинамонти обеспечил «Сассуоло» победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

    «Сассуоло» — «Фиорентина»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Сассуоло» на своем поле одолела «Фиорентину» (1:0) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

    «Сассуоло»
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    «Сассуоло»

    Единственный гол в этом матче «Сассуоло» забил на 9-й минуте. Нападающий команды Андреа Пинамонти получил мяч недалеко от ворот и пробил точно по центру. Голкипер не имел шансов отразить этот сильный удар.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Фиорентина 1:0
    Гол: 1:0 Андреа Пинамонти (9') Предупреждения: Матеус Энрике (34'), Лукас Мартинес (35'), Андреа Пинамонти (52'), Доменико Берарди (69')

    После этого матча «Сассуоло» занимает 14-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 4-й позиции (33 балла).

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