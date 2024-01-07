«Сассуоло» — «Фиорентина»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле одолела(1:0) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче «Сассуоло» забил на 9-й минуте. Нападающий команды Андреа Пинамонти получил мяч недалеко от ворот и пробил точно по центру. Голкипер не имел шансов отразить этот сильный удар.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Фиорентина 1:0 Гол: 1:0 Андреа Пинамонти (9') Предупреждения: Матеус Энрике (34'), Лукас Мартинес (35'), Андреа Пинамонти (52'), Доменико Берарди (69')

После этого матча «Сассуоло» занимает 14-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 4-й позиции (33 балла).