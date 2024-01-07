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    Колосков: УЕФА хотел допустить российских юношей к участию в турнирах, но это невозможно технически

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что делегация РФС примет участие в февральском конгрессе УЕФА.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Меня пригласили принять участие на конгрессе УЕФА, но я отказался ехать. Причина в долгой и тяжелой поездке — мне будет нелегко лететь. Раньше был прямой рейс до Парижа, а теперь надо лететь через Стамбул. Два дня не спать, чтобы несколько часов просидеть на конгрессе? Я и так за 27 лет там насиделся.

    Делегация РФС полетит, и здесь нет никаких сенсаций. Мы являемся полноправным членом УЕФА, а в мае наша делегация полетит на конгресс ФИФА. Эти конгрессы будут использованы для встреч с руководством УЕФА и ФИФА, а также с отдельными делегатами. Первая и главная цель поездки — подтвердить свое членство в организации. Каждая делегация, в том числе и РФС, будет регистрироваться и подтверждать свое присутствие, что показывает полноправное членство в организации. Вторая цель — персональные встречи.

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    • В УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах, но технически невозможно исполнить это решение. Поезда не ездят, самолеты не летают, визы недоступны — Европа закрыта. Желание организации было, давление на них никто не осуществлял, но технически это было невозможно исполнить, поэтому решение о допуске наших юношей в турниры УЕФА не отменено, а откладывается», — приводит слова Колоскова Sport24.

    Заседание конгресса УЕФА состоится 8 февраля в Париже.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

    Ранее стало известно, что РФС решил отказаться от идеи перехода в Азию.

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