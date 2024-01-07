Колосков: УЕФА хотел допустить российских юношей к участию в турнирах, но это невозможно технически

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о том, что делегация примет участие в февральском конгрессе

«Меня пригласили принять участие на конгрессе УЕФА, но я отказался ехать. Причина в долгой и тяжелой поездке — мне будет нелегко лететь. Раньше был прямой рейс до Парижа, а теперь надо лететь через Стамбул. Два дня не спать, чтобы несколько часов просидеть на конгрессе? Я и так за 27 лет там насиделся.

Делегация РФС полетит, и здесь нет никаких сенсаций. Мы являемся полноправным членом УЕФА, а в мае наша делегация полетит на конгресс ФИФА. Эти конгрессы будут использованы для встреч с руководством УЕФА и ФИФА, а также с отдельными делегатами. Первая и главная цель поездки — подтвердить свое членство в организации. Каждая делегация, в том числе и РФС, будет регистрироваться и подтверждать свое присутствие, что показывает полноправное членство в организации. Вторая цель — персональные встречи.

В УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах, но технически невозможно исполнить это решение. Поезда не ездят, самолеты не летают, визы недоступны — Европа закрыта. Желание организации было, давление на них никто не осуществлял, но технически это было невозможно исполнить, поэтому решение о допуске наших юношей в турниры УЕФА не отменено, а откладывается», — приводит слова Колоскова Sport24.

Заседание конгресса УЕФА состоится 8 февраля в Париже.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Ранее стало известно, что РФС решил отказаться от идеи перехода в Азию.