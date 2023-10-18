Генсек РФС: УЕФА не отменял допуск сборных России U17 на международные турниры

Генеральный секретарь РФСопроверг информацию о том, чтоотменил свое решение о допуске сборных России до 17 лет на международные турниры.

«О сроках (принятия решения) можно только догадываться. Но давайте определимся, что УЕФА принял решение о допуске наших юниоров и поручил администрации найти возможность претворить его в жизнь, и отмены этого решения не было.

То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено.

Работа с УЕФА продолжается, она сложная, непростая, но мы ее продолжаем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.