Митрофанов: Приоритет РФС — играть в официальных соревнованиях УЕФА

Генеральный секретарь РФСпрокомментировал ситуацию с допуском сборной России U‑17 на международные турниры.

«На этот счет есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки.

Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что‑то в этом плане отменено. Но это не так.

Какого‑то резонанса ожидали, удивлением ситуация не стала.

Влияет ли ситуация на решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию? Как она должна повлиять, если УЕФА принимает решение отработать сценарий о привлечении пусть одной сборной, но к своим соревнованиям. Если делается позитивный шаг, как он может восприниматься? Только позитивно.

Мы являемся членами УЕФА. И наш приоритет — играть в официальных соревнованиях УЕФА. И сборной, и клубами. УЕФА является сильнейшей конфедерацией в мире. Для своего ребенка вы же наверняка желаете лучшей судьбы? Вот и РФС желает того же для российского футбола. И старается сделать все, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные моменты.

К слову, решения УЕФА по поводу сборной России U‑17 были бы бессмысленны без решений ФИФА. Это тоже важный шаг, который является результатами работы РФС. Причем, работы не простой», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.