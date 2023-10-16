ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БарбозаУверенная победа Барбозы, яркий нокаут от Перейры. Обзор карда UFC Vegas 81
  • 04:21
    • Фрибет 20 000 рублей от Винлайн — как получить и вывести
  • 12:40
    • В РФС сообщили, будут ли у сборной России матчи в ноябре
  • 12:31
    • Митрофанов: Приоритет РФС — играть в официальных соревнованиях УЕФА
  • 12:10
    • Лидер «Крыльев Советов» готов получить российский паспорт
  • 12:03
    • Стало известно, сможет ли Захарян сыграть в ближайшем матче «Реал Сосьедада»
    Все новости спорта

    Митрофанов: Приоритет РФС — играть в официальных соревнованиях УЕФА

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА ФИФА
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с допуском сборной России U‑17 на международные турниры.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «На этот счет есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки.

  • Источник: УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров
  • Читайте по теме

    • Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что‑то в этом плане отменено. Но это не так.

    Какого‑то резонанса ожидали, удивлением ситуация не стала.

    Влияет ли ситуация на решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию? Как она должна повлиять, если УЕФА принимает решение отработать сценарий о привлечении пусть одной сборной, но к своим соревнованиям. Если делается позитивный шаг, как он может восприниматься? Только позитивно.

    Мы являемся членами УЕФА. И наш приоритет — играть в официальных соревнованиях УЕФА. И сборной, и клубами. УЕФА является сильнейшей конфедерацией в мире. Для своего ребенка вы же наверняка желаете лучшей судьбы? Вот и РФС желает того же для российского футбола. И старается сделать все, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные моменты.

  • ФИФА допустила сборную России до 17 лет на чемпионат мира
  • Читайте по теме

    • К слову, решения УЕФА по поводу сборной России U‑17 были бы бессмысленны без решений ФИФА. Это тоже важный шаг, который является результатами работы РФС. Причем, работы не простой», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Кению?
  • Кения — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры