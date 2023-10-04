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    ФИФА допустила сборную России до 17 лет на чемпионат мира

    Футбол ФИФА ЧМ-2026 Сборная России Футбол России
    В ФИФА выступили с заявление о допуске сборной России до 17 лет на международные соревнования.

    Сборная России (до 17 лет)
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    Сборная России (до 17 лет)

    Отмечается, что сборная cможет выступать только под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и национальных цветов на форме.

    «После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года разрешить российским юношеским сборным до 17 лет участвовать в международных соревнованиях Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира среди юношей до 17 лет и чемпионат мира среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным этапом.

    Таким образом, снимается дисквалификация команд из России, принимающих участие в этих турнирах. Они смогут участвовать в турнирах лишь под названием "Российский футбольный союз", а не "Россия", без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов, а лишь в нейтральных цветах.

    Совет ФИФА также подтвердил, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта», — сказано в заявлении ФИФА.

    Ранее стали известны страны, которые примут чемпионат мира 2030-го года.

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