ФИФА допустила сборную России до 17 лет на чемпионат мира

В ФИФА выступили с заявление о допуске сборной России до 17 лет на международные соревнования.

Отмечается, что сборная cможет выступать только под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и национальных цветов на форме.

«После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года разрешить российским юношеским сборным до 17 лет участвовать в международных соревнованиях Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира среди юношей до 17 лет и чемпионат мира среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным этапом.

Таким образом, снимается дисквалификация команд из России, принимающих участие в этих турнирах. Они смогут участвовать в турнирах лишь под названием "Российский футбольный союз", а не "Россия", без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов, а лишь в нейтральных цветах.

Совет ФИФА также подтвердил, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта», — сказано в заявлении ФИФА.

Ранее стали известны страны, которые примут чемпионат мира 2030-го года.