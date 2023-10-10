Источник: УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

Юношеские сборные России не смогут участвовать в международных турнирах Фото: globallookpress.com
Во вторник в швейцарском Ньоне проходит заседание исполкома УЕФА.
В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.
После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.
Также сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.