Источник: УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

Исполкомотменил свое решение о допуске до международных турниров сборных, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

Во вторник в швейцарском Ньоне проходит заседание исполкома УЕФА.

В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.

Также сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.