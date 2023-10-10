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  • 13:41
    • Источник: УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров
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    Источник: УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

    Футбол Сборная России Футбол России УЕФА РФС
    Исполком УЕФА отменил свое решение о допуске до международных турниров сборных России до 17 лет, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

    Юношеские сборные России не смогут участвовать в международных турнирах
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    Юношеские сборные России не смогут участвовать в международных турнирах

    Во вторник в швейцарском Ньоне проходит заседание исполкома УЕФА.

    В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.

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